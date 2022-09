1999-ben a James Bond-filmek akkori rekordját állította be A világ nem elég című alkotás azzal, hogy a nyitójelenet egy 14 perc hosszú hajós üldözés volt. A Londonban játszódó események során az akkori 007-es ügynök, Pierce Brosnan mindent is csinált az egyszemélyes járművel, melyet természetesen a kütyükért felelős Q fejlesztett: lemerült vele, ugratott, még egy éttermen is áthajtott, mielőtt kilőtte torpedóit.

Csak ehhez a jelenetsorhoz 15 csónakot épített a stáb. Volt, ami összetört a forgatás során, de azért nem mind: ezekből egyet szeptember 28-án elárverezett a Christie’s aukciósház, épp azt a példányt, amit a legtöbbet használtak. Élénk volt az érdeklődés, mely betudható annak is, hogy a James Bond-filmsorozat idén 60 éves, de arra mégsem számított senki, hogy mennyi pénzt fizet majd a győztes licitáló a működőképes hajóért.

A 300 lóerős V8-as motorral, illetve a Hollywood-faktor miatt két hátsó lángszóróval szerelt vízi járművet, melyen láthatóak a torpedók is, előzetesen 20-30 ezer fontra (9,3-14 millió forintra) becsülték, végül azonban 126 ezer fontot, átszámítva 58,7 millió forintot adtak érte.

Gazdájának, amennyiben nem egy raktárba vagy múzeumba fogja eldugni a hajót, az éles bevetés előtt be kell szereznie a megfelelő engedélyeket, jelenleg ugyanis nem használhatná azt sem a Temzén, sem más vizeken.