A darts mind a mai napig kocsmai sportként él az emberek fejében, pedig profi tornákat, világbajnokságot is tart a sportág szövetsége óriási pénzdíjakkal. A játék sok precizitást igényel, különösen akkor, amikor az összecsapás végén a meghatározott mezőket kell eltalálni nyilakkal.

Ennél lényegesen egyszerűbb, de a dartshoz kötődő szórakozásba futottunk bele nemrég. A sördarts névre hallgató játék nem árul zsákbamacskát: a feladat annyi, hogy egy dartsnyíllal el kell találni és ki kell lyukasztani az ellenfél italát. A lyukas italból gazdájának annyit kell inni, hogy ne szivárogjon a doboz.

Értelemszerűen sörrel játszani szórakoztatóbb ezt a játékot, mint mondjuk kólával, de bármilyen fémdobozos ital szóba jöhet. Előbbinél az izgalmakat az is fokozza, hogy egyre több alkohollal a szervezetben már a célzási képességek is romlanak, így csak óvatosan az éles dartsnyíllal, de ugyanez a veszély fennáll bármelyik kocsmában is.

Ha van valakinek otthon egy fémhegyű dartsnyila és pár doboz söre, már el is kezdheti a játékot, de árulnak ehhez külön szettet is doboztartóval, illetve sörnyitóval a tartó hátoldalán. A kétjátékos csomagért 45 dollárt, azaz 19 ezer forintot is elkérnek, ami nem épp baráti ár két műanyagdarabért és két nyílért, de meg kell hagyni, jó az ötlet.