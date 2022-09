Sokaknak a futball-világbajnokságokból a győztes csapat vagy egy-egy emlékezetes pillanat mellett a torna hivatalos dala, dalai maradnak meg, melyeket évekkel később is vissza tudnak idézni. A 2010-es dél-afrikai vb-ről nekem például a vuvuzelák mellett a Waka Waka, illetve “az a másik dal” maradt meg, amit a Coca-Cola megrendelésére készítettek.

Ha kicsit elmélyülünk a futball legnagyobb nemzetközi ünnepének zenetörténetében, azt láthatjuk, hogy mindig több dal is kapcsolható a tornához – legfeljebb nem emlékszünk mindre. Nincs ez másképp idén sem: a FIFA konkrétan egy lemezt is kiad a világbajnokságra, mellyel állításuk szerint össze szeretnék hozni a művészeket, a játékosokat és a szurkolókat.

Ezen a gyűjtésen előkelő helyet kap majd az idei katari vb himnusza, a The World is Yours to Take az amerikai rapper, Lil Baby előadásában. A nóta a mai trendeknek megfelelően egy rapzene, bár arról azért vannak kétségeink, hogy mennyire mozgatja meg a szurkolókat ez a dal például a lelátókon vagy a szurkolói zónákban.

Ha úgy érzed, hogy réges-régen hallottad már ezt a dalt, vagy legalábbis valami hasonlót, akkor nem tévedsz: tényleg nincs új a nap alatt, az alapot a Tears for Fears adja 1985-ből: