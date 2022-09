Az Airbus A380 mindig is a repülés világának egyik csodás darabja lesz. A valaha volt legnagyobb utasszállító repülőből van, amit rövid nyugdíjazás után ismét csatasorba állítottak, de olyan is akad, melyet végleg kivontak a forgalomból és már szét is szereltek.

Komoly üzlet az A380-as alkatrészeinek árusítása is az olyan repülőimádók miatt, akik hajlandóak vagyonokat áldozni különféle relikviaként tisztelt elemekre. Erre rájöhetett az Airbus is az idők során.

A franciák saját kezükbe vették a dolgokat, és amellett, hogy minden mozdíthatót meghirdettek egy aukciós oldalon, amit egy ilyen gépből ki tudtak szedni, néhány dolgot kölcsön is adtak művészeknek, hogy egyfajta vászonként használva éljék ki rajtuk kreativitásukat. Az elemeket október 13-án, 14-én és 15-én fogják eladni, a bevétel pedig az Airbus saját alapítványához kerül, akik az általuk kiválasztott jó ügyeket, kezdeményezéseket támogatják anyagilag.