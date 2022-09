45 év után nyugdíjba megy a Star Wars-filmek legsötétebb karaktereként ismert Darth Vader „szinkronhangja”, James Earl Jones – számolt be a hírről a Vanity Fair nyomán a Telex. Visszavonulásával együtt azt is bejelentették, hogy aláírta, átadja a szerep hangjogait a Lucasfilmnek és az ukrán Respeecher start-upnak, pedig korábban úgy tűnt, hogy Jonesszal együtt Darth Vader is távozik.

A 91 éves amerikai színészt még 1977-ben kérték fel arra, hogy adja a hangját a központi figurának – érdekesség, hogy eközben annak megtestesítője nem ő, hanem David Prowse volt. Csakhogy a kor előrehaladtával Jones hangja is megváltozott, és miközben a Disney sorra gyártja a Csillagok háborújához a különböző előzménytörténeteket, a régi karakterek hangjaira szükség van. Itt kerül képbe a Respeecher, mely archív felvételek és egy szabadalmaztatott mesterséges intelligenciás technológia segítségével alkot új dialógokat.

Hasonlóképpen alkották meg a közelmúltban – a Lucasfilmmel kooperálva – a fiatal Luke Skywalker hangját a Disney+ Boba Fettről szóló filmjéhez, míg az Obi-Wan Kenobi-sorozatban azt a feladatot kapta az ukrán cég, hogy Darth Vader James Earl Jones négy és fél évtizeddel ezelőtti hangján szólaltassa meg.

Jones színészként is letette a névjegyét, amit jól mutat, hogy több mint hat évtizedes karrierje során Emmy-, Grammy-, Oscar- és Tony-díjat is nyert – ami a filmiparban egyáltalán nem mindennapos –, és olyan filmekben fordult meg többek között, mint A názáreti Jézus, a Conan, a barbár, valamint az Amerikába jöttem. Szinkronszínészként pedig nem Darth Vader volt az egyetlen híres szerepe: Az Oroszlánkirályban Mufasa karaktere is az ő hangján szólalt meg.