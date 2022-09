Az idei év elején lett a Mercedes Forma-1-es csapatának hivatalos beszállítója az Eight Sleep, elvileg ők felelnek a csapattagok alvásának optimalizálásáért. Hogy ebből mennyi igaz a valóságban, az most lényegtelen, de az tény, hogy a cég most valakit elég komoly ajándékkal lep meg a Mercivel együttműködésben.

Egy szerencsés ugyanis partnerével eltölthet egy éjszakát az istálló angliai Brackley-ben lévő főhadiszállásán és ott aludhat az elmúlt szűk évtizedben begyűjtött serlegek fala, valamint egy Forma-1-es autó mellett. Mindehhez ráadásul csak annyit kell tennie az embereknek, hogy egy nevet és az email-címet meg kell adniuk az erre létrehozott oldalon szeptember 23-áig.

Az ottalvós bulira a Japán Nagydíj hétvégéjén kerül sor, ami azért is praktikus, mert azt európai idő szerint hagyományosan a reggeli órákban rendezik, így a kényelmes ágyból vagy fotelekből lehet figyelni az eseményeket. A fő attrakció mellett privát körbevezetésben is része lesz a párnak, emellett találkozhatnak a csapattagokkal is, akik bőven kivették részüket az elmúlt nyolc év sikereiből.