A PETA (People for the Ethical Treatment of Animals – emberek az állatokkal való etikus bánásmódért) fő profilja és célkitűzése az állatok megvédése és megmentése, és ezért általában olyan hangzatos kijelentésekkel, botrányos, provokatív húzásokkal harcolnak, amelyek garantáltan felkeltik a nagyközönség figyelmét.

Legújabb ötletük is beillik a sormintába. Most a párkapcsolatban élő nőket szeretnék meggyőzni, hogy addig vonakodjanak az intim együttlétektől, amíg párjuk le nem mond a húsevésről. A PETA németországi szervezete rámutatott, hogy a férfiak gyakran a húsevéssel bizonyítják férfiasságukat saját maguknak, a sztrájkkal épp az ellenkezőjét éreztetnék velük, és előbb-utóbb felhagynának a húsevéssel.

Légből kapott ötletüket a Plos One folyóiratban megjelent tanulmánnyal próbálták alátámasztani. Az általuk furcsán értelmezett adatok alapján férfiak a húsfogyasztásuk miatt 41 százalékkal több üvegházhatást okozó gázt termelnek, mint a nők. A PETA szerint így a környezetvédő tett lenne kihagyni a szexuális együttléteket.

A német PETA szóvivője, Daniel Cox a helyi sajtónak nyilatkozva még tovább fokozta a botránykeltő hangulatot. Szerinte a férfiaknak a hús helyett rá kellene éreznie a tofu illatára, és körülírta, kik vannak igazán a begyében. A német grillmesterekre pipa igazán, akik a 700 eurós sütőikben füstölik, pirítják a sertésoldalast, a szaftos csirkecombokat, forgatják a véres hurkát, és mindezzel csak a mérgező férfiasságukat akarják bizonyítani.

A szervezet szerint 41 százalékos húsadót is ki lehetne vetni a férfiakra, a befolyt pénzt pedig környezetévdelemre fordítanák.

A polgárpukkasztó akció természetesen elérte a célját, a konzervatív képviselőtől kezdve az utcai kolbászárusig mindenki felháborodását fejezte ki a képtelen ötlet miatt.