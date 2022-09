A Forma-1-es Magyar Nagydíj az F1 világbajnoki sorozatának oszlopos tagja már 1986 óta. Még azok is jól ismerik, hallottak már a Hungaroringről, akik egyébként nem is annyira bennfentesek a Forma-1 világában. A Hungaroring amúgy egy kifejezetten nehéz pálya, sokáig hírhedt volt arról, hogy alig lehetett előzni rajta, sokszor még lassabb autókkal is maguk mögött tudtak tartani a pilóták gyorsabbakat. Eddig 37 alkalommal rendezték meg a Magyar Nagydíjat, legtöbbször, szám szerint nyolcszor Lewis Hamilton tudott itt nyerni.

Lehetetlenség előzni – tévhit vagy valóság?

Ahogy már a bevezetőben is ejtettünk róla szót, sokak szerint a Forma-1-es versenynaptár egyik leghosszabb ideje megszakítás nélkül megrendezett versenyén nem igazán könnyű előzni. Hiába módosították néhányszor a pályát az évek során ennek javítására, a kísérletek nem voltak túl sikeresek. De összességében ez a kijelentés azért túlzás, hiszen a magyar futamokon elég sokszor nyertek olyanok, akik nem az első két rajtkocka valamelyikéből indultak. Neki is állhatnánk itt a teljes felsorolásnak, de legyen elég például megemlíteni Nigel Mansellt 1989-ből, vagy Jenson Button 2006-os sikerét.

Plusz ugye a 2022-es Magyar Nagydíjat Max Verstappen nyerte úgy, hogy a 10. helyről indult neki a futamnak és végig tudta előzni majdnem a fél mezőnyt. De egy évvel visszaugorva az időben, Esteban Ocon is úgy nyert a Magyar Nagydíjon történelmi első helyet, hogy egyébként a 8. helyről tudott csak indulni. Tény, hogy nehéz a Magyar Nagydíjon előzni, de ezt az elmúlt időszak változtatásai azért kezdik a múlt homályába száműzni, szóval egy baráti beszélgetésben nyugodtan szálljunk harcba ezzel a kijelentéssel!

Baumgartner Zsolt kétszer is szerepelt a Magyar Nagydíjon

A Forma-1 történetének eddigi egyetlen magyar versenyzőjét, Baumgartner Zsoltot nem nagyon kell bemutatni senkinek. Arra viszont már kevesen emlékeznek, hogy Zsolti bemutatkozását a 2003-as Magyar Nagydíjon tette, ráadásul egy balszerencsés eseménynek köszönhetően. Hiszen 2003-ban azután ugrott be a Jordan autójába, hogy az akkori egyik Jordan-pilóta, Ralph Firman Jr. megsérült egy baleset során. Zsolt végül így tudott két Magyar Nagydíjon is elindulni.

De ha feltesszük a kérdést, hogy milyen eredményekkel zárt ezen a kettőn, arra emlékszik még valaki? Amilyen balszerencsés volt Firman szempontjából a Magyar Nagydíj, olyan szerencsétlen volt Zsoltnak is, hiszen a 19. helyről induló magyar pilóta végül féltávnál feladta élete első F1-es futamát – ám egy évvel később, már a Minardi volánjánál be tudta fejezni a futamot, a 15. helyen.

Amikor az orvosi autó gázolta el az egyik pilótát

A Forma-1 Magyar Nagydíján történtek súlyosabb és kevésbé komoly balesetek is, illetve műszaki hibák is árnyékoltak be sikereket. Gondoljunk a legendássá vált „Hová tűnt Damon Hill?!” bekiabálásra, amikor az addig az első helyen autózó Hill a futam utolsó köreiben szembesült műszaki problémákkal. Kevesebben tudják már azonban felidézni azt a meghökkentő esetet, ami 1995-ben történt.

A japán Inoue Taki 1995-ben motorhiba miatt kénytelen volt feladni a versenyt és füstölő autójával a pálya szélére húzódni. Ki is pattant az autóból, majd a pálya széle felé kezdett el rohanni poroltóért, majd azonnal vissza is indult. Ám a közben megérkező orvosi autó szépen el is gázolta. Szerencsére nem lett komoly baja, de a videó a mai napig kifejezetten népszerű a nagy videómegosztókon.

Rekordidő a Hungaroringen

A Hungaroring közismerten nem a könnyű Forma-1-es pályák közé tartozik. Ezt az előzések kapcsán már fejtegettük, de tény az is, hogy az esetek nagy részében azért itt olyanok nyertek a múltban, akik már az időmérőn kifejezetten jól teljesítettek. 2022-ben a Magyar GP-n a pole pozíciót George Russell szerezte meg, aki 1:17,377-es időt futott. Ez az idő persze a közben történt átalakítások miatt nem összehasonlítható a korábbi eredményekkel, de azért messze elmarad a legjobb mért időtől itt.

Lewis Hamilton ugyanis a Mercedes AMG W11 EQ Performance volánjánál bőven 1:14 alatti időt tudott itt futni úgy, hogy átlagosan 215 km/órás sebességgel száguldott végig a pályán. A második legjobb eredményt is ugyanez az autó produkálta, szóval ahogy arra a bennfentesek is bólogatnak, ez egy kifejezetten jó autó a Forma-1 történetében.

Vidámpark az F1 mellett

Már többször összeszedték különféle cikkekben, hogy a Magyar Nagydíj nem igazán tartozik az esős futamok közé, de talán épp ezért vált többször különlegessé az érkező a csapadék miatt. A víz azonban nemcsak a pályán, de mellette is élményt nyújthat, hiszen a mogyoródi pálya mellett van egy vízi élménypark számos csúszdával, de az talán nem annyira közismert, hogy nem a Hungaroring az egyetlen olyan futam, amely szórakoztató élményparkkal is bír.

Ott van például a Japán Nagydíj helyszíne Szuzuka, amely egy vidámpark közepén található, ahol specifikusan Forma 1-re hajazó attrakciók is vannak. Monaco pedig már önmagában is egy szórakoztató élményközpont.