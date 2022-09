Egyre kevésbé vonzó hely a Facebook és az Instagram, amit saját bőrén érezhet meg Mark Zuckerberg, a közösségi oldalak anyacégének (Meta) vezérigazgatója. Az év elején még ő volt a világ leggazdagabb embere 125 milliárd dollárosra (50 732,5 milliárd forintosra) becsült vagyonával, ám a legfrissebb felmérések szerint csak 53,4-55,3 milliárd dollár (21 668-22 439 milliárd forint) maradt meg ebből. Ez alsó hangon is 56 százalékos visszaesés.

Több ok is meghúzódik a jelenség mögött, melynek köszönhetően Zuckerberg visszacsúszott a világ leggazdagabbjainak listáján a huszadik helyre. Első körben a Facebook hanyatlása merülhet fel, mely 2021 utolsó negyedévében napi egymillió aktív felhasználót veszített. Az Instagramról is rossz hírek terjedtek, miszerint bizonyítottan rossz hatással van a fiatal lányokra az oldal, és erről tudnak a Metánál is.

Az újszerű metaverzum-őrület, a virtuális valóság térnyerésének erőltetése is sokak számára elidegenítő. Ezek miatt a Meta nettó bevétele 36 százalékkal, több mint 3 milliárd dollárral (1219 milliárd forinttal) csökkent a második negyedévben.

Zuckerberg visszaesésének a legjobban Elon Musk örülhet: a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója toronymagasan, 268 milliárd dolláros (108 863 milliárd forintos) vagyonnal vezet. Második helyen egy relatíve új név következik Gautam Adani személyében, aki egy indiai iparmágnás, a harmadik az Amazon-alapító Jeff Bezos, a negyedik Bernard Arnault, az LVMH tulaja (több luxusmárka mellett a Louis Vuitton és a Moët & Chandon is ide tartozik). A leggazdagabb ötös sorát Bill Gates, a Microsoft alapítója zárja.