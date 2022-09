Az amerikai Paqui chipsmárka ráállt a kifejezetten csípős tortillachipsek készítésére, évente pedig bemutatnak egy-egy olyan terméket, melynek tényleg csak az a lényege, hogy minél erősebb, kibírhatatlanabb legyen. Ez a One Chip Challenge, a koporsó alakú dobozban pedig, ahogy az angol neve is mutatja, csak egy szelet rágcsálnivaló található.

Az idei kiadást skorpiópaprikával, illetve a világ legerősebb paprikájával, California Reaperrel ízesítették. A gyártó tetézte is a dolgot, ugyanis elindított egy online kampányt, és arra buzdított, hogy minél többen álljanak bele a kihívásba: egyék meg egyszerre a chipset, és minél tovább bírják ki anélkül, hogy innának vagy ennének rá bármit is.

Jó poénnak hangzik az ilyesmi, de az orvosok figyelmeztettek, hogy komoly következményekkel is járhat ez a fajta lájkgyűjtés. Volt, aki TikTokra konkrétan azt is feltette, hogyan szenved a kórházban a chips okozta fájdalomtól, de más híradások iskolai elájulásról is beszámoltak gyerekek körében.