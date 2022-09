Szeptember 7-én debütált az új iPhone-széria, melynek legolcsóbb tagja, az iPhone 14 450 ezer forintba kerül Magyarországon. Többet tud az alapverziónál a Pro és a Pro Max, ez árukon is tükröződik, azonban az itthon minimum 570-630 ezer forintba kerülő készülékkel furcsa gondok vannak.

Az interneten többen is panaszkodtak arra, hogy kamerájuk egész egyszerűen elkezdett rezegni, zúgni, szó szerint szétrázta magát a szerkezet, amikor olyan közösségi oldalak applikációiból nyitották meg a kamerát, mint a TikTok, az Instagram vagy a Snapchat. Videók is készültek az esetekről.

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF

— Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022