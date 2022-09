Számtalan kávékülönlegesség létezik a világon, de nagyjából mindegyikben közös, hogy a lefőtt meleg italt egy pohárból, csészéből fogyasztjuk el, annak tetejét igénybe véve. Az indonéz fordított kávénál azonban nem ez a helyzet: azt fejjel lefelé, a poharat egy tányérra borítva szolgálják fel.

A délkelet-ázsiai variánsnak van rendes neve is: kupi khop. Alapanyaga durván őrölt robusta kávé, tehát nem igazán nyújt extrát összetevőben vagy ízben, a felszolgálás azonban különlegessé teszi. A pohár és a tányér között éppen van annyi rés, hogy az ital ki tudjon szivárogni és ne kontrollálatlanul öntsön el mindent – innen szívják ki szívószállal a kávét, illetve a helyiek megtanulták azt is, hogyan szúrják be a vékony csövet a pohár alá úgy, hogy ne vesszen kárba a nedű.

A fordított kávé ötletével egyébként indonéz halászok álltak elő, akik megelégelték azt, hogy termosz híján állandóan kihűlt az italuk, miközben a halakkal bajlódtak, ráadásul így nem is mentek bele a rovarok, illetve a por.