A Grand Theft Auto-széria minden idők egyik legsikeresebb videojáték-sorozata: 1997 óta van velünk a számos botrányt is kiváltó autós-lövöldözés sorozat, melynek eddigi utolsó új része (az újrafeldolgozástól eltekintve) még 2013-ban jelent meg.

A GTA V kilenc évvel ezelőtti megjelenését követően hamar igényelték volna a gamerek a folytatást, ami abból a szempontból jogos is volt, hogy a GTA IV 2008-ban jött ki. A hatodik rész azonban nemigen akart megérkezni, még csak nem is kommunikált róla a fejlesztő Rockstar Games az idei év elejéig: februárban megtört a jég, és megemlítették, hogy már fejlesztik a folytatást.

A szándékos információhiányt azonban egy időre megszüntették: egy GTA-s fórumra egy felhasználó 90 felvételt tett fel a készülő játékról, melyek összesen közel egy óra hosszúságúak. Több hasonló próbálkozás is volt már, így rögtön kétségbe is vonták a felvételek hitelességét, ám azok után, hogy a képeken láthatóak a stúdió más játékainak kiszivárgott videóiban is felfedezhető fejlesztői eszközök, illetve a tény, hogy a kiadó elkezdte letiltatni a YouTube-ra felkerült felvételeket, arra utalnak, hogy a szivárogtatás valódi.

Maguk a felvételek 2021 márciusa és 2022 szeptembere között készültek, a leghosszabb videó – melyben például a korábban már pletykált női főszereplő általi túszejtés látható – 3 perc 8 másodperces. A fórumozó állítása szerint a dolgozók belső chathálózatából töltötte le a videókat, melyek mennyiségüknél fogva arra engednek következtetni, hogy feltörték, meghekkelték a Rockstar hálózatait.

Egyelőre nincs infó arról, hogy a GTA VI pontosan mikor fog megjelenni.