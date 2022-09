A Central Park Tower a világ legmagasabb lakóépülete 472 méteres magasságával. 131 emeletén luxuslakásokat alakítottak ki mindenféle extrákkal, többek között medencékkel és edzőtermekkel. A közelben található egyébként az Egyesült Államok jelenlegi legdrágább lakása is, melyet 2019 januárjában adtak el 238 millió dollárért (96,5 milliárd forintért).

Ezt is túlszárnyalhatja a toronyház háromemeletes penthouse-a, melyet 250 millió dollárért (101,3 milliárd forintért) hirdetnek. A legfelső három szinten (129-131) fekvő ingatlanban összesen 1629 négyzetméter áll a beköltöző rendelkezésére hét háló- és nyolc fürdőszobával, illetve két tágas konyhával. A három emelet egy részen egybe is nyílik, itt kilenc méteren egy műremek lépcső köti össze a szinteket.

Developer Extell and realtor Serhant have released images of the penthouse at New York’s Central Park Tower. The property is listed at $250M and spans floors 129-131 of the world’s tallest residential building. #architecture #construction #skyscraper pic.twitter.com/LAF7dx43Ls

— The B1M (@TheB1M) September 17, 2022