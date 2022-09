2020-ban és 2021-ben a koronavírus-járvány ellehetetlenítette a megrendezését, idén azonban újra lesz Oktoberfest Münchenben. A világ legnagyobb sörfesztiválja – nevével ellentétben – inkább szeptemberi buli, pusztán azért, mert jobb az idő: a 2022-es kiadás szeptember 17-én reggel 9 órakor nyitja meg kapuit (a sörcsapokat délben izzítják) és október 3-ig várja a sörfogyasztókat.

A fesztivál hivatalos területén, mely München 420 ezer négyzetméteres terén, a Theresienwiesén található, a 17 nagy- és 21 kissátor hivatalos árusai összesen 18 féle sört és egyéb nem alkoholos italokat fognak árulni. A sörfesztiválon speciális, a szokásosnál magasabb – 6 százalék körüli – alkoholtartalmú sört kínálnak a nagy sörfőzdék. Az árak jelentősen, átlagosan 15,77 százalékkal emelkedtek 2019-hez képest. Egy literes korsó sör ára 12,6-13,8 euró (5130-5617 forint) lesz, a víz és az üdítők literje pedig 9,67-10,85 euróba (3936-4416 forintba) kerül majd.

Elsőre igencsak mellbevágóak ezek a számok, de az Oktoberfest hivatalos weboldala megjegyzi, hogy a szervező München városa ellenőrzi az árakat, hogy azok elfogadhatóak legyenek a bulizók számára. Ehhez összevetik az árlistát a helyi vendéglátóegységek áraival – utóbbiakról elmondták, hogy jelen állás szerint 6,7 és 11,2 euró közötti összegért lehet megkapni egy liter sört a kocsmákban, éttermekben. Látható tehát, hogy valamivel a magasabb érték fölé lőtték be az árakat. Ez a fajta árképzés mondjuk nem meglepő, minden fesztiválon ezt tapasztalja az ember.

Az Oktoberfest igazi dzsemborivá vált az elmúlt bő 200 évben. A saját alkalmazással is rendelkező rendezvény területén belül valóságos vidámpark található 19 különböző játékkal, melyek közül mondjuk nem mindre ülnénk fel besörözve. Lehet itt azonban finomakat enni is, a vegánok is jóllakhatnak, szó szerint minden van itt, ami szem-szájnak ingere: