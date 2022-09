Időről időre felszínre tör valahol a világon a bunkerépítési láz. Az aggodalom gyakran nem alaptalan, sőt, szomorú, hogy ilyesmire kell vetemednie az embernek félelmében a túlélés reményében. Ezek a létesítmények alapvetően az életben maradást szolgálnák, ám egy bunker nyújthat szinte luxusszolgáltatásokat is, ahogy azt már láttuk a történelem során.

Ma is van igény ezekre, és vannak cégek, akik igyekeznek ezt kielégíteni. Ilyen az Oppidum is, akik nemrég mutatták be földalatti rezidenciájukat, ahol világunk utolsó perceiben is mennyei körülmények között lehet tölteni az időt. A francia építész, Marc Prigent által megálmodott rejtekhelyek látványvilága a legmodernebb luxusvillákéval vetekszik, itt tényleg békében, nyugalomban várható a pusztulás.

A 929 négyzetméteres alapterület persze személyre szabható a megrendelő igénye szerint: a galériától kezdve a garázsig bármi kialakítható benne, de beltéri kert vagy medencés-fürdős szekció is. A biztonság természetesen mindenek előtt áll: a bent lévőket robbanásbiztos ajtó védi, mely csak akkor nyílik, ha a biometrikus beléptetési rendszertől megkapja erre a jelet. Ez egyszerre ellenőrzi az ember arcát, szemének íriszét, tenyerét és ujjlenyomatait.

A luxusbunkerek áráról nincs információ, de a cég konstrukciójában rövid- és hosszú távú bérlési lehetőségek szerepelnek. Egyszerre több helyen is épülhetnek ilyenek szerte a világon, például az Egyesült Államokban, az EU-ban és az Egyesült Arab Emírségekben.