18 éven felülieknek készített chipset a litván CHAZZ márka: több új, különleges ízesítés is megtalálható a limitált kiadások között, például Bloody Mary koktélos vagy kagylós-fehérboros, de a legnépszerűbb és legellentmondásosabb változat egyértelműen a vaginás variáns.

A chips ízesítését nem bízták a véletlenre: a gyártó hivatalos weboldala szerint a komplett marketingosztályon körbekérdeztek, hogy mindenki saját tapasztalataiból kiindulva próbálja körülírni, milyen ízre emlékezteti őt a női nemi szerv. Ebből azonban komoly vita kerekedett házon belül, illetve az ízek sem akartak igazán intenzívvé összeállni.

Újra nekiláttak hát, ezúttal egy ötfős, férfiakat és nőket is tartalmazó csoporttal, akik az internet népét is megkérdezték a témában. Így már sikerült összeállítani a tökéletes keveréket, és vagy egy tucat fűszer arányos összekeverésével megvolt a recept. Ezt elküldték három nagy európai fűszergyártónak, majd ebből kiválasztották a legjobbat, mely a leginkább hasonlított a kívánt ízhez. Az összetevők listájából egyébként kiszűrhető néhány fűszer: található a chipsben vöröshagyma, fokhagyma, élesztőkivonat, citrompor, petrezselyem és feketebors és babérlevél is.

Visszajelzések egyelőre nem érkeztek azzal kapcsolatban, hogy valóban sikerült-e eltalálnia a kívánt ízt a gyártónak, de reklámfogásnak mindenféleképp jó a csomagonként 10 euróba (4 ezer forintba) kerülő felnőttrágcsa.