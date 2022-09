Az Iron Maiden épp Amerikában turnézik, szeptember 7-én pedig a Mexikói Nagydíjnak otthont adó Hermanos Rodríguez-versenypályán csaptak egy hatalmas bulit. A stadionszekció, a Foro Sol ideális helyszín volt erre, az egykori baseballpálya körüli karéjokon ülő emberek mindig megcsinálják a hangulatot.

A koncertről az Iron Maiden egy pólóval is megemlékezett: F1-es autókra hasonlító járgányok láthatóak ruhájukon, de ezek közül is kiemelkedik az, amelyikben Sergio Perez ül. A mexikói pilótája fejét rávágták arra a Red Bull-ihletett festésű autóra, mely a második helyen halad Eddie the Head mögött.

Az Iron Maiden egyébként több szálon is kapcsolódik a motorsporthoz: sörmárkájuk egy, az Isle of Man TT-n rendszeresen induló motoros, Peter Hickman támogatója, emellett pedig gyakran választanak versenypályákat fellépéseik helyszínéül: a mexikói aszfaltcsíkon sem először lépnek már fel, de a Nürburgringen megrendezett Rock am Ring fesztiválon is buliztak már 2014-ben, 2008-ban pedig a MotoGP-ből ismert Assent vették be akkori turnéjuk helyszínei közé.