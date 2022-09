Kína le akarja tenni a névjegyét az űkutatás terén, és erre tökéletesen alkalmas a jelenleg is folyamatban lévő missziójuk a Holdon. Aki itt kutakodik, az garantáltan talál valamit, és az eredmények most sem maradtak el.

A kínai tudósok egy új ásványfajtát azonosítottak, ezzel Kína lett a harmadik ország a Földön, amely képes volt ilyen horderejű felfedezésre. Az új ásvány, amely a Changesite-(Y) nevet kapta, színtelen, átlátszó, oszlopos kristály. A kínai Nemzeti Nukleáris Vállalat leányvállalata, a Pekingi Urángeológiai Kutatóintézet kutatócsoportja fedezte fel a holdi bazalt részecskéinek elemzése során.

International Mineralogical Association has approved the name of a new mineral (Changesite 嫦娥石) discovered in the Chang'e-5 lunar soil one day before the Mid-Autumn Festival #CNSA pic.twitter.com/oprBGkwhBC