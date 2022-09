Épp a minap mutattuk be a NetDragon Websoftot, azt a kínai céget, melynek alapítója akkora Star Trek-rajongó, hogy a székházat egyenesen az Enterprise űrhajóról mintázta.

A cég most azzal került be a hírekbe, hogy Ju Tang lett a szervezési és hatékonysági osztály vezérigazgatója. Ő azonban nem egy hús-vér hölgy, hanem az erre a célra fejlesztett mesterséges intelligencia fedőneve. A tízmilliárd dollár (4 ezer milliárd forint) értékű vállalat vezetése hisz abban, hogy az AI ezen a téren is a jövőt jelenti, és kinevezése szimbolikus jelentőséggel bír: innentől kezdve elfogadottabbá válhat a fél- vagy teljesen automata számítógépes rendszerek használata a céges döntéshozatalban.

Feladata a folyamatos elemzés lesz, figyeli, hogy hol lehetne hatékonyabbá tenni a munkavégzést és felgyorsítani a feladatok elvégzését. A cég nem titkoltan készül arra, hogy fokozatosan átálljon arra, hogy a metaverzumban működjenek tovább.

Számunkra mindez kissé felfoghatatlannak tűnik még, de Kínában nagyon hisznek ebben az irányvonalban. 2017-ben például Jack Ma, az Alibaba-csoport alapítója azt mondta, hogy 30 éven belül a Time magazin címlapján egy robot szerepel majd a legjobb vezérigazgatóként. Úgy tűnik, tényleg ebbe az irányba megyünk, hiszen láttunk már olyan céget, ahol nem ember lett az év dolgozója: