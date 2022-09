Az Emirates a francia közlekedési, légi- és űripari nagyvállalat, a Thales által kifejlesztett AVANT Up rendszerrel szereli fel a 2024-től forgalomba álló Airbus A350-es repülőgépeit. Nagyfelbontású 4k kijelzők, kiváló képminőségű élő televíziós műsorok, gyors mobileszköz-feltöltés, ülésekbe épített Bluetooth-kapcsolat, személyre szabott digitális szolgáltatások, és rengeteg szórakoztató csatorna – köztük magyar tartalommal is – várja majd a gépek utasait. – áll az Emirates közleményében.

Az 50 gépből álló flotta bármelyikére felszállva ugyanazt a minőséget kapják majd az utazók, és a szolgáltatáshoz elég a normál repülőjegy.

Az új szórakoztató rendszerben 4k felbontású Samsung QLED HDR kijelzőket alkalmaznak, amely 1 milliárd szín és színárnyalat megjelenítésére alkalmas. Ezen élvezhetik majd az utasok az ice fedélzeti szórakoztató rendszer több mint 5000 csatornájának kínálatát, köztük magyar nyelvű filmeket és magyar előadók zenéit. Az ice-on keresztül elérhetők élő televíziós adások, a legújabb mozifilmek, tévéműsorok és zenei slágerek, valamint a világ első fedélzeti bevásárlócsatornája, az EmiratesRED is. A Thales technológiája lehetővé teszi majd, hogy az élő televíziós műsorokat is a lehető legnagyobb felbontásban nézhessék az utasok 10 kilométeres magasságban.

Az újgenerációs rendszerben használt intelligens kijelző két Bluetooth-kapcsolatot és beépített Wi-Fi-t kínál az utasok számára, ezáltal több eszközt – telefonokat, táblagépeket, fejhallgatókat vagy akár játékvezérlőket – is párosíthatnak, és emellett akár 60 wattos USB-C-t is támogat az okoseszközök gyorstöltéséhez. Az Emirates számos új digitális szolgáltatást is tervez, melyekkel az utasok személyre szabhatják a fedélzeti szórakoztató rendszer tartalmait, illetve megújul a rendszer felhasználói felülete, és elérhetővé teszik a látássérült utasok számára is a magával ragadó élményt.