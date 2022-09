Híresen bevállalós színész Tom Cruise, aki a legritkább esetben kéri a kaszkadőr segítségét. Igaz, néha megsérül egy-egy komolyabb ugrásnál vagy esésnél, de ez nem szegi kedvét, eszméletlen kiképzéseket is bevállal egy-egy szerep kedvéért, ha kell.

Egy nemrég kiszivárgott videóban olyan őrültséget láthatunk a színésztől, melyre talán még egy-két kevésbé profi kaszkadőr is azt mondaná, hogy vegyék fel inkább zöld háttér előtt. A világsztárt egy, a második világháború idejéből származó kétfedeles géphez szíjazták valahol Dél-Afrika felett, csak azért, hogy elmondja, hogy épp a Mission: Impossible legújabb részét forgatják.

