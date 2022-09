A francia bajnokság hatodik fordulójában a Troyes–Rennes mérkőzés nem a játék minősége vagy egy látványos gól miatt lett emlékezetes, hanem két szurkoló miatt, akik szokatlan helyről követték az eseményeket. A két csapat 1-1-gyel záródó összecsapásán két férfi ugyanis egy jakuzziban foglalt helyet, közel az egyik szögletzászlóhoz, így akarva-akaratlanul is gyakran tűnhettek fel a képernyőn, elvonva a figyelmet a játékról.

Ligue 1 is not a serious league 😂😂 pic.twitter.com/20WBecBYl0 — Funny Football Moments (@FunnyFTMoments) September 4, 2022

Arról nincs információ, hogy miként került oda a két ember, illetve maga a jakuzzi, de a látvány ismerős lehet a francia foci rajongóinak. 2018-ban a Caen labadarúgócsapatának egyik mérkőzésén bukkant fel egy jakuzzizó pár: abban az esetben a csapat együttműködést kötött egy hotellel, akik ilyen módon hirdették magukat, a fürdőzők pedig egy nyereményjátékon keresztül jutottak be a mérkőzésre.

There are two people in a hot tub pitch-side in Caen this afternoon, who host Lyon in Ligue 1. Don’t ask why. pic.twitter.com/ok499XJmF6 — Get French Football News (@GFFN) September 15, 2018

Ha a foci és a fürdés kombinálásáról van szó, akkor kétségtelenül a dánok a királyok. 2018 márciusában szintén egy első osztályú mérkőzésen történt meg az, hogy miközben a Hobro IK és az FC København szerette volna a három pont sorsát eldönteni, valakik -4 Celsius-fokban áztak a meleg vízben. Ebben az esetben is egy szponzor közreműködése kellett, de az akció látványosan sült el.