A legtöbb ember ugyan a telefonjával fotóz, de még mindig van igény az analóg fényképezőkre is. Az olasz Gibellini például a múlt század elejéről ismerős harmonikás gépekre szakosodott, melyeket CNC-esztergált alumíniumból és titánból épít.

Ők most összefogtak a Paganival: a fényképező- és az autógyártó központja egyaránt Modena környékén található, így ez is közös pontot jelentett az együttműködésben. Ennek lett eredménye a Gibellini GP810HP nevű fényképező, melynek nevének utolsó két karaktere Horacio Pagani alapítóra utal.

A készülék tervezésébe a Pagani is beleszólt, ez látszik például azon, hogy karbonszálas műanyagból számos helyre jutott, a hozzá járó táska pedig Alcantarából és kiváló minőségű bőrből készült. A kamera, mely alkalmas tilt-shift fotók készítésére is, mindössze 75 példányban készül majd. Ebből 30-at kizárólag Pagani-tulajdonosoknak tesznek elérhetővé, akik bizonyos fokig személyre is szabhatják Gibellinijük kinézetét. Mindez 75 ezer euróba (30 millió forintba) kerül, ami nem is nagy összeg egy Huayra Codalunga vételárához képest: