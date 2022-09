De miért is állnánk meg a telefonoknál, ha ezeket egyenesen az autókba is át lehet emelni? Az Audi egyes modelljei már kínálják a hangevezérlést. Az autón belül könnyen kapcsolatba léphetünk Amazon Alexával, ehhez pedig még csak arra sincs szükség, hogy az autót összekapcsoljuk a telefonunkkal. A járműben bejelentkezünk az Amazon fiókunkba, és már ki is adhatjuk szóbeli parancsainkat, akár a sportfogadó oldalak felkeresését, hogy aznapi tétjeinket megtehessük. Emellett természetesen számos más előnye lehet az alkalmazásnak, amit telefonon is megtapasztalhattunk már. Megtudhatjuk az időjárást, meghallgathatjuk a sporteredményeket, házhoz rendelhetünk, zenét hallgathatunk.

A sportfogadás azonban idővel egyre könnyebb és könnyebb lesz. Egy 2022-es Miami konferencián Chris Bevilacqua, a SimpleBet társalapítója és vezérigazgatója a hangvezérléses sportfogadásról mesélt, amelyen több vállalkozással összekapcsolódva dolgozik. A SimpleBet egy olyan sportfogadási technológiai szolgáltató, amely a hangvezérelt sportfogadást kívánja megvalósítani, hogy akár vezetés közben is élvezni tudjuk az online játékot.

Ennek érdekében a SimpleBet két vállalattal működik együtt; a Radioline-al és a ConnectedTravel-el, amelyek rádió- és podcast-megoldásokkal, valamint járműplatform-szolgáltatásokkal foglalkoznak. Céljuk megkönnyíteni a vezetők dolgát olyan megoldások terén, mint az e-kereskedelem, és a különböző fizetési megoldások. Egyelőre a szolgáltatás még tesztelési fázisban van SmartRadio néven, ám az operatív igazgató pedig biztos benne, hogy a jövőben több, mint 100 millió Android Auto-val szerelt járműben fog helyet kapni az általuk létrehozott szolgáltatás.

Az Audi közben újabb és újabb fejlesztéseket végez, a járművek egyre fejlettebbek és lenyűgözőbbek lesznek. Az Audi úgy írja le az autózás jövőjét, amely elektromos és automatizált. 2021-ben mutatta be a márka a Skysphere-t, amely már olyan lehengerlő tulajdonságokkal rendelkezett, hogy a 2021-es Pebble Beach Concours d’Elegance-on mindenkit elkápráztatott. Ezután érkezett a Grandsphere, amelyet olyan hasonlatokkal írta le az Audi, mint az „útra tervezett magánrepülőgép”. A sorban a harmadik modell az Urbansphere idén mutatkozott be a közönség előtt. Furgonra hajazó kinézete tökéletes megoldást nyújt akár a városi közlekedésben is, külön figyelmet fordítva a balesetek elkerülésére is.

Az Audi negyedik újdonsült modellje csak a következő évben fedi fel magát, ez pedig az Activesphere névre hallgat. Az eddig bemutatott sejtelmes képek alapján egy igazi lenyűgöző járműre készülhetünk, amely folytatja az autózás jövőjének bemutatását.

Az automatizálás manapság szinte kötelező részét képezi az autózásá jövőjéről alkotott képnek, így a ilyenre biztosan számítunk a legújabb modellektől. Talán a jövőben a hangvezérelt sportfogadás sem lesz újdonság, és az autózás, valamint a sportfogadás jövője keresztezik majd egymást.