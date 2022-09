Töcsien Liu hihetetlen vagyonra tett szert, ugyanis játékfejlesztőként még annak hajnalán beszállt az internetbe. Kicsit komolyabban tette ezt, mint Vágási Feri a Szomszédokban. MMO-játékával megalapozta vagyonát, majd voltak még remek befektetései, így maradt pénz a hobbikra is.

Utóbbit saját cégén, a szoftverfejlesztő NetDragon Websofton élte ki. Az üzletember egy trekkie, vagy Star Trek-fanatikus, és egészen odáig ment, hogy 2015-ben vállalatát beköltöztette egy olyan központba, melyet a USS Enterprise, a sorozatokból és filmekből ismert űrhajó mintájára építtetett meg Fucsou városában.

A becslések szerint 160 millió dolláros (65,2 milliárd forintos) beruházás annyira pontos mása lett az űrhajónak, hogy még külön engedélyt is kért rá megálmodója, hogy egyáltalán Enterprise-nak nevezhesse. Vélhetően ez is pénzbe került neki, de megkapta a névhasználati engedélyt is a CBS csatornától.

A hatemeletes épület 2010 és 2014 között épült, környékén tenisz- és focipályákkal. Belteréről ugyan nincsenek képek, de az igazán izgalmas dolgok állítólag ott vannak: a harmadik emeletről például fémcsúszdákon keresztül is le lehet jutni a földszintre, a munkaterületek közötti ajtók pedig nem hagyományos módon nyílnak, hanem csúsznak, ahogy a tévében is.