Kivételesen türelmes ember lehet Wang Yekun, aki előtt nincs lehetetlen, ha tárgyak kiegyensúlyozásáról van szó. Gyakorlatilag bármit képes egymásra rakni úgy, hogy az ne boruljon vagy ne dőljön fel legalább addig, amíg elkészül róla a tökéletes fotó.

A kínai férfi foglalkozása civilben villanyszerelő, a különféle tárgyak egymásra pakolásával 2017-ben kezdett el foglalkozni hobbiból. Viszonylag hamar sikeressé is vált Tiktokon a fizika törvényeit látszólag semmibe vevő építményeivel, amiben nincs is semmi meglepő, elnézve ezeket a felvételeket.

Emberünk sikeréhez hozzájárult az is, hogy nemcsak a tökéletes eredményt osztotta meg a nagyvilággal, hanem a sikertelen próbálkozásokat is: ripityára törő üvegek, az utolsó elem felpakolása előtt összedőlő építmények is megtalálhatóak oldalán, így még emberibbé válik a nem e világinak tűnő produkció, melynek kivitelezése sokszor órákig tart.