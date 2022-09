A 2014-es futball-világbajnokság idején az osztrák Alpokban található Montafon völgyéből páran úgy gondolták, hogy ezt a sportot sík terepen bárki tudja űzni. Franz Mair és Peppi Knünz Alois Gantnerrel együtt megalapították az extrém alpesi futball névre hallgató sportot, és sikerült is összeverbuválniuk két csapatra való embert, akik a legmeredekebb hegyoldalakon játszanak.

A terep óriási tényező a játékokban: sokkal többet van a labda a levegőben, mint a földön a terepviszonyok miatt, emiatt a játék képe valamelyest a strandfociéra hasonlít: ott is kiemelik a labdát a homokból, nemigen vezetik azt. A becsúszások, ütközések is veszélyesebbek lehetnek, ugyanis könnyen lehet, hogy az eleső embert csak egy fa állítja meg a völgy aljához közelítve. Szimulálásnak sincs itt helye, az is erőfeszítéssel jár, hogy a kifekvő, sérültnek tűnő játékos egyáltalán ne guruljon le a pályáról.

Kétségtelen, hogy az extrém alpesi focihoz több erő és kitartás kell, mint a hagyományoshoz. Erre még a Mercedes-Benz is építkezett 2020-ban, ugyanis ezekkel a címszavakkal próbálták párhuzamba állítani a különleges sportot és a Sprinter furgonokat. Még egy videót is készített a sportágról a német márka, némi humorral fűszerezve.