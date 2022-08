2020 elején mi is beszámoltunk arról a magyar kezdeményezésről, mely hamar népszerűvé vált: egy okosasztalról volt szó, mellyel a fejlesztők egészségesebbé szerették volna tenni a használóikat, emellett meg is könnyíteni az életüket.

A csúcsmodellt akkor 1099 dollárért kínálták, de annak tudása sem közelítette meg azt, amit a Lumina Desk tud. A tervek szerint az 1000 dolláros (400 ezer forintos) ársávban kínált gyártáshoz már nagyon közeli állapotban lévő okoseszköz a fejlesztők szerint egy olyan munkaállomás, ahol a dolgozók produktívabbak lehetnek. Hogy ezt milyen mérésekre alapozva mondják, az rejtély, de tény, hogy egy ilyen asztalnál szívesebben dolgozik az ember.

Egyik legjobb funkciója az asztal lapjába épített kijelző. Nem érintőképernyős darabról van szó, szándékosan, ugyanis munka közben akár véletlenül is el lehetne akkor kapcsolni azt, ami épp fut rajta. Ehelyett egy külön program segítségével állítható be, mit lássunk az asztalon.

Hasznos dolog még a beépített vezeték nélküli mobiltöltési lehetőség akár 200 W teljesítményig, emellett pedig rengeteg hálózati aljzatot is rejtettek a fiókba, ahol a kábelek elrejtésére is van hely. Az asztal magassága állítható 76-tól 120 cm-ig, így akár állva is lehet tevékenykedni, ezzel is kevésbé terhelve a szervezetet üléssel.

A Lumina asztalát az első megrendelők 2023 második felében kaphatják meg, első körben az Egyesült Államokban, később pedig a világ többi pontján is.