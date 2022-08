A ritka, jó állapotú sportkártyák eszement összeget érnek az Egyesült Államokban. Nem ritkán több milliárd forintról van szó, ha az adott kartonlap egy kiemelkedő, legendás sportolóhoz tartozik.

Ezúttal egy híres baseball játékos kártyája döntött újabb rekordot, 12,6 millió dollár (5,2 milliárd forint) volt a végső leütési ár. Ez az ár több mint kétszerese az eddig legértékesebb baseball-kártyáénak, írja az MTI.

Az 1952-es kártya a baseball-sztár Mickey Mantle bajnoksági újonc évéből származik. A sportoló 17 éven keresztül volt a New York Yankees játékosa, 1974-ben került be az amerikai baseball hírességek csarnokába (Baseball Hall of Fame). A 70 éve kiadott kártyát különösen értékessé tette, hogy nagyon jó állapotban maradt meg.

A kártya birtoklása igen jó befektetés volt az elmúlt évtizedekben. A kártyát az előző tulajdonosa 1991-ben akkor szintén rekordnak számító áron vette meg: 50 ezer dollárért. A mostani ár ennek a 252-szerese volt.