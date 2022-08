A Lego Ideas programnak köszönhetően több olyan szettet is kiadott már a dán játékgyártó, melyet maguk a játékosok álmodtak meg. A cég az erre dedikált oldalon összegyűjti az összes ötletet, a látogatók által megszavazott legjobbak a gyártó döntéshozói elé kerülnek, akik némi igazítás után piacra dobhatják a kreatív alkotásokat.

Erre a sorsra juthat Zung Hoang műve is, ha elegen támogatják. A kanadai művész épített egy működőképes, 35 mm-es filmmel használható fényképezőgépet 582 elem felhasználásával. A pusztán fém, ezüst és fekete színű darabokból álló masina mindennel rendelkezik: a lencsevédőn az első LEGO-felirat szerepel még 1934-ből, de van itt rendes kereső és exponálógomb is.

Az alkotó leírása szerint a fényképezőgép megépítésének legnagyobb kihívását az jelentette, hogy teljesen besötétítse a belső részt. Az építőkockák ugyanis nem pontosan illeszkednek egymáshoz, pici rések mindig maradnak köztük, mely pont elég volt ahhoz, hogy a filmekre azután csak homályos fotókat lehessen készíteni. Mindezt persze úgy kellett megoldania, hogy kompakt és hordozható maradjon a gép.

Végül ezt sikerült megoldania, jelenleg pedig már 2700-nál is többen támogatják projektjét. A nagy áttöréshez 10 ezer voks kell, csak ezt követően gondolkodik el a LEGO, hogy kereskedelmi forgalomba is küldje a játékot, vagy ne. A férfi Instagram-oldalán mutatott is pár fotót, melyet a géppel lőtt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Zung Hoang (@zung92) által megosztott bejegyzés

