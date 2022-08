Ki ne emlékezne, arra, amikor tavasszal kicsit rózsaszínbe öltözött Budapest és Magyarország? Tőlünk indult ugyanis a Giro d’Italia, a világ második legnagyobb országúti kerékpárversenye, ahol 2021-ben Valter Attila is vezette az összetettet. Az is nagy szó, hogy ennyire magas szintre került egy magyar bringás, most azonban elérte sportága jelenlegi csúcsát: a Jumbo-Vismához igazolt, mely napjaink topcsapatának számít.

Hello boys!👋 Three new riders for our team🆕

🇭🇺 @ValterAttila

🇸🇮 @JTratnik

🇬🇧 Thomas Gloag

Read more about these transfers⤵️

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 29, 2022