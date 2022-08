50 évvel az Apollo-program után útjára indul a görög isten ikertestvérével jelzett űrprogram, az Artemis. A NASA nem aprózza el a dolgot, ugyanis valaha volt legerősebb rakétájukkal indítják útnak azt a személyzet nélküli űrhajót (Orion), mely Hold körüli pályára áll majd 5 nap múlva.

Több egyéb űreszköz is utazik majd a másfél évig épült SLS rakétával az Orion fedélzetén: műholdakat és tudományos mérésekhez alkalmas műszereket is küldünk égi kísérőnkhöz, melyek közül lesz, ami vizet próbál keresni, de olyan is van köztük, ami le is száll a bolygón.

A rakéta nem képes arra, mint amire már egyre több magáncégé, visszatérését pusztán a gravitációra bízza, de legalább az óceánba fog zuhanni, és nem lakott területre. Az Orion két hét Hold körüli keringés után szintén a Föld felé veszi az irányt, majd 40 ezer km/órás sebességgel a légkörbe érkezik. Ez azonban értelemszerűen nem éghet el, hiszen a jövőben emberek is utaznak a kabinban. Nézd meg, hogyan épül fel az Orion:

A tervek szerint az első űrhajósok 2024-ben juthatnak el a Holdra az Artemis-program keretein belül, feltéve, ha addig minden a tervek szerint halad. A folyamat első lépéseit az alábbi videóban lehet követni, a kilövésre magyar idő szerint augusztus 29-én 14:33-kor kerül sor.