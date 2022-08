Helsinki repterén a szokásosnál is több luxusautó gyűlt össze az elmúlt hónapokban. Porsche 911-es, Cayenne Turbo S, Bentley Bentayga állnak sorban a Mercedesek, Audik, Land Roverek között, mind kivétel nélkül orosz rendszámmal.

Az illusztris autótípusok nem találkozóra érkeztek Finnországba. Azért gyűlt össze ennyi drága autó ezen a helyen, mert az orosz-ukrán háború kirobbanása óta gyakorlatilag megszűnt a légiközlekedés Európa és Oroszország között. A finn határon viszont átkelhetnek az orosz turisták, akiknek csak Helsinkibe kell eljutni, hogy onnan repülőre szállva bárhova eljuthassanak a világban.

A beutazók a kiválasztott ország által kiállított vízummal lépnek be a skandináv országba, és Helsinkit csupán tranzitállomásként használják. A júniusi 125 000 határátlépés durván megugrott júliusra, ekkor már 230 000 határátlépés történt a finn-orosz átkelőhelyeken.

Russian tourists' luxury cars fill up Helsinki airport.



Porsches, Bentleys and other luxury cars with Russian licence plates are filling up the parking garage at the airport as Finland becomes a key transit country for Russian tourists flying to Europehttps://t.co/6nDdsdFsPm pic.twitter.com/BL80KkZBK7