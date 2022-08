Már akkor kikerekedett a szemünk, amikor áprilisban hivatalosan bejelentették, hogy olyan film készül rövidesen, melynek főszereplői Hot Wheels-játékautók.

Mindezt azonban meg tudta fejelni a tulajdonos Mattel azzal, hogy bejelentette, másik autós játékmárkájuk, a Matchbox is meghódítja a filmvásznakat. Ebben az esetben is élőszereplős produkció készül, melytől azt remélik alkotóik, hogy minden korosztály számára szórakoztató lesz. Már a húzónevek is megvannak a projekthez, a forgatókönyvet David Coggeshall írja, a produkciót pedig az a Skydance veszi gondozásába, melyhez 2006 óta számos sikerfilm köthető – legutóbb például a mozikat felrobbantó Top Gun: Maverick.

A Mattel hivatalos közleményében szerepel, hogy több projekttel is beszállnak a filmiparba. Ezek közül a legismertebb a Barbie-film, mely jövő nyáron jelenik meg, de a Thomas, a gőzmozdony is az ő égiszük alá tartozik, illetve az UNO kártyajáték is, melyből – és most kapaszkodjunk meg – szintén készítenek majd egy akció-kalandfilmet valamikor.