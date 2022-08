A világ egyik legjobb szimulátorépítő cége a Next Level Racing, nem is véletlen, hogy olyan partnerekkel dolgoznak együtt, mint a Ferrari, a PlayStation, illetve a Boeing. A társasághoz a Ford is csatlakozott, együttesen pedig megalkották a GTElite Ford GT Edition cockpitet a hozzá tartozó megfelelő üléssel.

Elég csupán pár pillantást vetni a képekre, hogy lássuk: kompakt, de masszív szerkezetről van szó, mely 250 kilóig terhelhető, miközben teljesen személyre szabható a pedáltávolság. A Ford, illetve e-sport-csapata, a Team Fordzilla inkább a megjelenésért felelt: nyakon öntötték a szettet kék festékkel, megszórták az egészet Ford GT logókkal, beleértve a biztonsági öveket is – igen, az is van az ülésekben, habár jelenlétük nemigen indokolt.

A csomag elemenként külön megvásárolható, így például a Ford-féle ülést más kompatibilis cockpitekbe is be lehet szerelni, a szett azonban nyilván együtt néz ki a legjobban. A Ford-rajongó gamereknek októberig kell várniuk, hogy megvehessék az ausztrál cég alkotását egyelőre ismeretlen áron, de a nagyközönség már a héten találkozhat vele a németországi Kölnben rendezett Gamescom videojáték-kiállítás és -vásáron.