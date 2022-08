A CT a röntgentechnika továbbfejlesztése, a berendezésben egy, a test körül gyorsan forgó röntgencsőből kilépő sugárzás elnyelődésének mértékét a körben lévő detektorok megmérik, az adatokat egy beépített számítógép összegzi, és egy keresztmetszeti képet hoz létre.

A modern CT-berendezések egy körülfordulás alatt egyszerre több (akár 128) szeletet térképeznek fel, és egy vizsgálat a szükséges számítások elvégzésével együtt néhány perc alatt elvégezhető. A szkennerdob tehát pörög, méghozzá nem is akárhogy, igen nagy tempóval száguld a vizsgált személy teste körül.

Karbantartás alkalmával így is működtetik a gépet, és ritkán, de készül róla videó is. Ezt a felvételt egy dán radiológus, Morten Hjordt készítette, aki bár naponta dolgozik a CT-szkennerrel, maga is elcsodálkozott a technika kiegyensúlyozott működésén.

Sötétben még látványosabb, és még inkább idézi a sci-fi-filmek világát.

A CT-berendezést az 1960-as években fejlesztették ki Angliában, és megvalósulása érdekes körülményeknek köszönhető. A készülék atyjaként az 1919-ben született Godfrey Hounsfield villamosmérnököt tiszteljük, de ötlete megvalósításához komoly anyagi háttér is kellett.

1949-ben lépett be az EMI nevű céghez, ahol először radarkészülékek és célkövető rendszerek, valamint korai számítógépek fejlesztésén dolgozott. A cég fő tevékenységi köre emellett egyéb szórakoztatóipari zenei eszközök előállítása, valamint lemezkiadás volt.

Kiadóként sikerült lecsapniuk egy feltörekvő, helyi együttes dalainak jogaira is, amelyet később “The Beatles” néven ismert meg a világ. Az EMI ekkoriban erre a zenei fejőstehénre koncentrált, és ebben a helyzetben teret engedtek Hounsfield vakmerő kísérleteinek, az agyról teljes képet adó furcsa röntgengép, vagyis a CT fejlesztésének. Az első beszkennelt tárgy egy holttest preparált agya volt, amit egy hentesnél vásárolt marhaagyvelő követett, és amikor nem vettek észre rajta látható elváltozást, Hounsfield saját fejét tapogatta le.

Egyes pletykák szerint a Beatles sikere adott zöld utat a kutatásnak, de erről nincs írásos bizonyíték. A valódi finanszírozás a Brit Egészségügyi Minisztériumnak köszönhető, ahol a terveket látva négy szkenner megrendelése mellett döntöttek, holott még egy sem volt kész.

Mivel a prototípus már működött, egy válogatott csapattal csak a biztonságos, és kórházban is bevethető készülék összeállítása volt a feladat, ami 1971-re sikerült is. Hounsfield 1975-ig folytatta a készülék fejlesztését, egyre kifinomultabb szkennereket építve, amelyek az egész test leképezésére is alkalmasak voltak. Felfedezéséért 1979-ben orvostudományi Nobel-díjat kapott, pedig nem is volt orvosi diplomája.