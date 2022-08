Eladó a villa, ahol Stallone is élt

Két hollywoodi nagyágyú is lakott abban a házban, melyet most eladnak Los Angeles előkelő Pacific Palisades negyedében. Az eredetileg 1937-ben épült 1021 négyzetméteres, hét háló- és hét fürdőszobás villa rejt még magában egy olyan szobát is, melyben csak borokat tárolnak, de van itt könyvtár is.

Mindez egy 5665 négyzetméteres telken található, ahol elfértek olyan apróságok is, mint egy teniszpálya, egy medence, illetve egy vendégház. Ilyen környezetben tölthette mindennapjait a nálunk kevésbé ismert producer Steven Bochco, aki több sikeres tévésorozattal alapozta meg vagyonát. Egykor azonban nem más lakott itt, mint Sylvester Stallone.

Sok más méregdrága villával ellentétben itt nincs arról szó, hogy a tulaj miatt Rocky- vagy Rambo-relikviákkal lenne tele az eladósorba került ház. Épp ellenkezőleg, a 35 millió dollárba (14,48 milliárd forintba) kerülő ingatlant nemrég újították fel teljeskörűen, az alábbi galériában lévő képeket elnézve pedig mondhatjuk, hogy szép munkát végeztek a hozzáértők.