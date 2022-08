Óriási átalakulásban van a húsipar Kínában, különösen a sertésekkel foglalkozó része. Az ország állományát az elmúlt időszakban többször is megtizedelte az afrikai sertéspestis, ezért úgy döntöttek, szintet lépnek, és országszerte malachoteleket építenek felfoghatatlan mennyiségű pénzből.

Az elmúlt három évben több, kifejezetten disznók számára készült tízemeletesnél magasabb épület emelkedett ki a földből, melyekben tízezrével élhetnek az állatok, amíg le nem vágják őket. A legnagyobb ezek közül Hupej tartományban készül el ebben a hónapban, melynek 26 emeletén összesen 800 ezer négyzetméteren röföghet évente 600 ezer haszonállat.

Az ellátás persze bőven túlmutat a háztáji szokásokon, minden nagyüzemben történik. Automata etetőgépek adagolják a malacok számára a táplálékot, a bűz megszüntetéséről és folyamatos elhárításáról pedig okos szellőztető- és fertőtlenítőrendszer gondoskodik. Az állatokból távozó ürülékből biogázt csinálnak, melyet aztán áram előállítására, illetve fűtésre is fel lehet használni.

Hasonló projektekkel egyébként Európában is próbálkoztak még évekkel ezelőtt, de ezek többsége bezárt, ugyanis nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Fontos különbség az is, hogy az európai létesítmények legfeljebb háromszintesek voltak. Kérdéses, hogy mennyire fog beválni mindez a kínaiaknak.