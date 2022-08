A Spotifynak és a YouTube-nak köszönhetően manapság ritkán van olyan, hogy nem tudjuk, milyen zeneszámot hallgatunk, hiszen mégiscsak mi magunk állítottuk össze a lejátszási listánkat. Előfordulhat azonban, hogy valami szól a rádióban, de nem ismerjük. Ha szeretnénk megtudni, okostelefonunk is elég hozzá, és a Shazamot izzítva rögtön ki is derült az adott dal előadója és címe.

A szolgáltatás idén 20 éves, azaz öregebb, mint az okostelefonok. Induláskor még nem is internetes alapokon működött a rendszer: az Egyesült Királyságban a 2580-as számot kellett annak tárcsáznia, aki nem ismert fel valamilyen zenét, majd kapcsolás után a készülék mikrofonját kellett a forráshoz tartani. Csak mobiltelefonnal működött ez a megoldás, ugyanis a szám előadóját és címét SMS-ben küldték el a szolgáltatás megrendelőjének. Az első leshazamozott szám ez volt:

Az indulás után hat évvel már megjelentek az okostelefonok is, 2008 júliusában az első iPhone-okra már le lehetett tölteni a Shazam mobilapplikációját. Azóta együttesen, minden operációs rendszert és szolgáltatási formát beleértve már több mint 70 milliárd zenét ismertettek fel a felhasználók a programmal, melyet ma az Apple birtokol. A manapság 2 milliárdszor letöltött alkalmazásból havi szinten egymilliárdnál is több dalfelismerést indítanak 2021 júniusa óta, jól látszik tehát, hogy az utóbbi években pörgött fel igazán a Shazam népszerűsége.

Vannak azonban dalok, melyek előadójára vagy címére jóval többször kerestek rá az emberek, mint másokra. A legtöbb ilyen keresés általában a zeneszámok megjelenéséhez, illetve rádiós felfutásához köthető, egy-egy hirtelen berobbanó szám – főleg, ha addig ismeretlen előadóról van szó – komolyan meg tudja kavarni a keresési toplistákat.

A platform történetében egyébként Drake dalait ismertették fel a legtöbben, több mint 350 milliószor, közülük is a One Dance az éllovas 17 millió kereséssel. Ezzel az értékkel azonban közelébe sem fér a Shazam legkeresettebb számának: a rekordtartó 41 millióval Tones and I a Dance Monkey-val.

A Shazam emellett zenei kategóriánként is közölte azon dalok listáját, melyet a legtöbben telefonjukkal kerestettek meg, mert maguktól nem ismerték fel az előadót vagy a dal címét. Ezekhez nem közöltek pontos számokat, így jöjjenek a zenék: