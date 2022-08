Egy brit DJ, SUAT nem a legnagyobb fesztiválok nagyszínpadain, vagy épp arénákat megtöltve hívja fel magára a közönség figyelmét, hanem azzal, hogy bárhová elviszi a zenét. Ebben egy hordozható DJ-pult a társa, melynek áramforrása is van, a pultot magára kötve pedig a lehető legextrémebb helyeken keveri a zenéket.

SUAT magát épp ezért a világ legextrémebb DJ-jének is nevezi, bár nem épp azzal rúgta be nálunk az ajtót, hogy elment a szupermarketbe zenélni. A teniszpálya és a barlang már más tészta, az olyan vizes környezetek pedig, mint a medence vagy a kajak pedig technikailag is komoly kihívást jelentenek, ezeket valóban el lehet ismerni.

Teljesítményének eddigi megkoronázása azonban az volt, amikor az osztrák Alpokban siklóernyőzött, és közben zenélt. Az első néhány pillanatban nem is tűnt úgy, hogy sikeres lesz a projekt, mert csak nehezen tudta magára rögzíteni – már a levegőben – a felszerelését, de végül összejött neki mindez. Kételkedni nem kell abban, hogy csak utólag keverte a videó alá a zenét: az egész élőben ment, a pult rögzített minden potméterállítást.