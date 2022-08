Igazi autóbolond, aki 19 milliót adott ezért a könyvért

440 oldalon 700 történelmi fotóval és tervrajzok segítségével enged betekintést a Bugatti egyik leghíresebb modellje, az EB110 történetébe egy új könyv. A The EB110 & The Last Bugatti Racing Cars című kötetet az írók mellett ráadásul egy olyan Bugatti-történész is átnézte, aki egykor az autógyártónál dolgozott részlegvezetőként.

Komoly alkotás született tehát, a szerzőtrió korábbi Bugatti-könyvei és azok sikerei után pedig akkora volt az újdonság iránt az érdeklődés, hogy az első példányt elvitték a kaliforniai Pebble Beachre egy autós árverésre. A 001-es sorszámot kapó könyvet végül 46 ezer dollárért, átszámítva 18,9 millió forintért vihette haza a győztes licitáló. Az alábbi képgaléria segítségével te is belekukkanthatsz a könyvbe!

Döbbenetes ár ez, még annak fényében is, hogy az új Bugatti-könyv kereskedelmi ára amúgy sem lesz alacsony: 900 dollár, azaz 370 ezer forint lesz majd szállítással együtt a könyv. Az árat a 330 darabos példányszám indokolja – háromszor 110 darabot nyomnak majd belőle három különféle borítóval, utalva a főszereplő EB110-re.