35 éve, 1987-ben Rick Astley aligha gondolta volna, hogy egy örökbecsűvel ajándékozza meg az emberiséget. A Never Gonna Give You Up még mindig rendkívül népszerű, hiába került rá korábban a VH1 50 legrosszabb dalt összesítő listájára is.

Ezzel szerencsére sem mi, sem az előadó nem foglalkozik, bár lehet, hogy ez a tény is hozzájárult a rickrolling nevű szívatás kialakulásához. Ez az internetes átverések egy ártalmatlan fajtája: a tréfálkozók közzétesznek egy linket, de az nem az előzetesen leírtakra mutat, hanem a YouTube-videóklipre – vagy épp annak mesterségesen feljavított változatára -, melyet már közel 1,3 milliárdszor tekintettek meg.

Most azonban készült egy újabb videóklip: Astley egy amerikai biztosítótársaság felkérésére állt újra kamera elé és lejtette ismert táncát a klasszis dallamokra. A filmecske tartalmaz némi öniróniát is, a végén maga az énekes kérdez rá arra, hogy valóban ekkora a dalt övező őrület?

A reklámfilm készítői törekedtek az eredeti klip lemásolására, az alábbiakban összehasonlítható az eredeti művel.