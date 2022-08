Aligha kell bárkinek is bemutatni a nemrég elhunyt legendás divattervezőt, Karl Lagerfeldet, aki élete során hatalmas vagyont halmozott fel. A német 2019-ben hunyt el, örökségét pedig családja és macskája, Choupette Lagerfeld kezeli és viszi tovább.

A burmai szent templommacskát teljes körű családtagként kezelik, olyannyira, hogy nemrég egy mesébe illő születésnapi partit tartottak neki egy magángépen. Choupette számára, ha tudna gyertyát fújni, 11-et kellett volna meggyújtani, bár ez egy repülőn egyébként sem lett volna szerencsés dolog.

Többeket megbotránkoztathat az, hogy egy macska számára miért kell ekkora felhajtást csinálni, de az állat 120 ezer követővel rendelkező Instagram-oldalán, azzal próbálták hűteni a kedélyeket, hogy a gép nem szállt fel. Mindenesetre így is elhalmozták ajándékokkal a cicát, akinek hétköznapi élete sem nevezhető hétköznapinak: gazdáival együtt ő is járja a világot saját Louis Vuitton-hordozójában, az augusztust például Portugáliában kezdte, de korábban Párizsban, Hamburgban és az óceán felett is fotózták már.

