Még idén januárban jelentette be a Samsung, hogy készülnek egy különleges monitorral a gamerek számára. Az Odyssey Ark különlegessége, hogy elforgatható, így beállítástól függően függőleges oldalai lehetnek a hosszabbak. Számos feladat esetén jól jöhet ez, például, ha két ablakot nyitunk meg, melyeket egymás fölé helyezve nem a képernyő két széle felé kell forogni, így elég csak “bólogatni”.

A monitor azonban óriási, 55 colos képátlójával kis túlzással a plafonig ér a legtöbb helyen, ráadásul ívelt kialakítása miatt még szinte a tarkónk is kaphat a mesterséges fényből. A Samsung szerint így nem is kettő, hanem három ablakban is dolgozhatunk párhuzamosan, az egész rendszer beállításait, így a dőlésszöget vagy a képarányt egy különálló, napelemmel is felszerelt kapcsolóval lehet pozicionálni.

Játékhoz csak vissza kell fordítani az egyébként Dolby Atmos-támogatást kapó hangrendszerrel is felszerelt képernyőt, és 3840*2160 pixelen, HDR 10+ színtartományban élvezhetjük, amit csak szeretnénk. Az Odyssey Ark válaszideje mindössze 1 ezredmásodperc, a kijelző képfrissítési frekvenciája pedig szinte felfoghatatlan, 165 Hz. (Az emberi szemnek már 30 felett nem látszik darabosnak a mozgás, de 60-nál válik igazán simává az élmény játékoknál.)

Mindennek ára is van, nem is kevés: a magyar piacon szeptember közepétől elérhető eszköz 1,1 millió forintba kerül majd.