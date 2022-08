Furcsának tűnhet, de az amerikai haditengerészet mind a mai napig alkalmaz tengeri emlősöket hadi célokra. Többek között védelmi feladatokat látnak el, például nukleáris lerakatokat őriznek segítségükkel, idegen behatolókra figyelmeztetnek, akik a vízen keresztül támadnak, vagy éppen vízi aknákat hatástalanítanak. Az amerikaiak sok kritikát is kaptak emiatt az 1960-as évek óta, de nincsenek egyébként ezzel egyedül: áprilisban Oroszország jelentette be, hogy az egyik fekete-tengeri bázisukat delfinek segítségével őrzik.

Az amerikai delfinek a katonai szolgálat mellett szabad életet élhetnek, és engedélyezik nekik a nyílt vízi úszást is. Ezeket az alkalmakat egy kutatócsoport levideózta, összesen hat palackorrú delfinre szerelve kamerát a San Diegó-i öbölben Kalifornia partjainál. A csapat arra volt kíváncsi, hogyan vadásznak és esznek ezek az állatok.

A kutatók összesen hat hónapig rögzítették az adatokat, a képeken felül hangokat is, ugyanis összefüggéseket kívántak keresni a kiadott nyikorgó-csikorgó-kattogó énekek és a tevékenységük között, jobban megismerve a delfinek kommunikációját. Számunkra ennél látványosabb az, ahogy delfinszemszögből látjuk, hogy az állatok a homokos aljzatból kihalásszák táplálékukat, melyek a halakon kívül lehetnek tengeri kígyók is. Mindez az alábbi felvételen is látszik: