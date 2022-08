Érdemes óvatossággal kezelni Elon Musk Twitter-bejegyzéseit. Ezt maga a Twitter is megtanulhatta, akiket előbb kompletten meg akart venni a világ leggazdagabb embere, de aztán letett a tervéről. Az üzletember ezzel nemcsak a tőzsdei árfolyamokat mozgatta meg, de különféle vizsgálóbizottságok célkeresztjébe is került emiatt, melyeknek akár büntetés is lehet a vége.

Ennek fényében kell tehát az alábbi bejegyzésre is tekintenünk, melyben a Tesla alapítója azt írja, hogy megveszi a Manchester United futballcsapatát.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Simán lehet persze, hogy ezúttal is csupán tőzsdei játékról volt szó, ugyanis két nappal a bejegyzés megjelenése előtt voltak szokatlan piaci tevékenységek a United részvényei körül, de ez még nem bizonyít semmit. Mindenesetre nem lenne meglepő, ha Cristiano Ronaldo klubjának jelenlegi tulajdonosa megszabadulna a vörös ördögöktől.

A csapat katasztrofálisan kezdte a szezont, két bajnoki meccsükön 1 gólt rúgtak és 6-ot kaptak, így két vereséggel a bajnokság utolsó helyén állnak. Közben a csapategység is bomlik, Ronaldo a hírek szerint nem érzi jól magát. Mindezzel együtt a Glazer-család, a manchesteri alakulat amerikai tulajdonosai potom 4,84 milliárd dollárért (1943 milliárd forintért) megszabadulnának a klubtól.

A vevő azonban nem Musk lesz: a bejegyzés után néhány órával egy friss posztban leszögezte, hogy egyetlen sportcsapatot sem hajlandó megvásárolni, csak egy trendet, egy mémet meglovagolva viccelődött.