A Nemzetközi Űrállomás fenntartásából kiszáll Oroszország, de továbbra is jelen lesznek a bolygónkon kívül ígéretük szerint. A háborúban álló ország űrügynöksége, a Roszkoszmosz nemrég meg is mutatta, hogy milyennek képzelik legújabb saját űrállomásukat, mely a Mir óta az első ilyen létesítmény lehet.

Az orosz állami irányítású híroldalak által ROSS-nak nevezett űreszközről egyelőre csak egy makettet mutatnak, ennek képeit lehet látni az alábbiakban.

Roscosmos showed a model of the new orbital station. At present, RKK Energia continues to work on the draft design of the station.#Roscosmos pic.twitter.com/YaBMBLqrSR

— Laks🚀🌌✨ (@laks513) August 15, 2022