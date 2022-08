Szépen lassan ott tartunk, hogy feleslegessé válnak az emberek a bárpultok túloldalán: számos gépet bemutattunk már mi is, melyek szinte beavatkozás nélkül képesek megalkotni azt az italt, melyet mi a legszívesebben fogyasztanánk.

Hasonló rendszeren dolgoznak Olaszországban is. A BRILLO nevet kapó gép azonban más, mint az általunk is korábban bemutatott rendszerek, ugyanis miközben egy gépre bíznák az italkészítést a projekt megálmodói, megtartanák az emberszerű kapcsolatokat is.

Az italkészítés varázslata az emberarcú robot kacskaringós kezeiben történik, ám ennek részleteiről nemigen számoltak be. Inkább a barátságos külsőre mentek rá csokornyakkendővel és fejszerű felső résszel, melynek hangszóróiból még vicceket is hallhatunk, miközben a pulthoz fáradunk. Jó esetben még csak ki sem kell mondani, mit innánk, ugyanis a robot a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia segítségével felismeri a vevőket és megjegyzi kedvenc italaikat is. Viccet is csak akkor fog mondani, ha úgy ítéli meg, hogy jó kedve van a delikvensnek, az érzelmeket is észlelni fogja a gép.

A BRILLO ugyan már 2020 óta fejlesztésben van, de egyhamar még nem veszi át a valódi pultosok munkáját. Ennek oka a fejlesztők szerint az is, hogy az emberek vonakodva elegyednek még szóba gépekkel, hezitálnak egy ilyen szituációban.