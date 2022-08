Akik követik a Franciaországban rendezett sporteseményeket, azok már találkozhattak egy furcsa, repülő deszkán parádézó fickóval. Ő Franky Zapata, aki saját készítésű gépével bemutatózik országszerte, és meg kell hagyni, igencsak látványos, amit a férfi csinál addig, amíg a levegőben van és le nem zuhan.

Biztosak lehetünk abban, hogy már a baleset előtt elkezdte tervezni új járművét, de a zuhanást követően valószínűleg váltani fog, és a JetRacerre fog váltani. Gyakorlatilag egy karbonülésről van szó, melyet tíz kicsi sugárhajtómű emel a levegőbe és ezek segítségével manőverezhető a gép. Kinézetében kicsit a Jetson One juthat róla az ember eszébe, azzal a különbséggel, hogy itt nincsenek rotorok, és a sebesség is nagyobb lesz: akár 250 km/órás tempóval is száguldhat az ember 3000 méteres magasságig, de csak rövidtávon az energiaigényes hajtásrendszer miatt.

Ez a projekt azonban nem csak a puszta szórakozásról szól Zapatánál: gépe 200 kiló megemelésére is képes, mely jól jöhet, ha a világtól elzárt, nehezen megközelíthető helyeket kell megközelíteni. Ilyenkor jól jöhet egy erős szélben is precízen manőverezhető szerkezet, melyen a két mázsa teljes egészében hasznos teher is lehet, hiszen önvezető képességekkel is felvértezik a JetRacert. A manőverezési képességeket Zapata egyébként egy tengely körüli átfordulással is demonstrálta már, melyet az alábbi videóban lehet megtekinteni:

a videó a hirdetés után indul

A gép tehát nemcsak a francia repülő szuperhős szórakoztatására épül, nagyobb ambíciók állnak megszületése mögött. Ezért is hirdettek tesztprogramot amerikaiak számára: 100 ember jelentkezését fogadják el, akik közül megreptetnek majd 25-öt, miután átmentek különféle teszteken és vizsgálatokon. Mindennek ideje azonban még kérdéses, ahogy az is, hogy mikor kezdődik a JetRacer gyártása, nem beszélve a repülő szerkezet áráról.